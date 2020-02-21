В Россельхознадзоре не знали, что задержанная в Испании сотрудница Олеся Красилова находится в розыске, поскольку никаких запросов Интерпола не было.
Никаких официальных уведомлений или запросов о том, что специалист находится в международном розыске, Российская Федерация и Россельхознадзор как член международных организаций не получали, — заявила ТАСС советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.
Она добавила, что МИД РФ и Россельхознадзор задействовали все возможные каналы для прояснения ситуации и оказания помощи Красиловой. Кроме того, ей и её семье будет оказано всяческое содействие.
Мелано также положительно охарактеризовала задержанную, напомнив, что та часто выезжала за рубеж в командировки, так как работает переводчиком. При этом никаких инцидентов при пересечении границы не возникало.
Ранее, как писал NEWS.ru, Интерпол начал искать экс-главу Nissan Карлоса Гона. Соответствующее уведомление получило Министерство юстиции Ливана, где сейчас находится подозреваемый. Он покинул Японию, где его обвиняют в мошенничестве, на частном самолёте и 8 января пообещал дать разоблачительную пресс-конференцию.