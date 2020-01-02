https://static.news.ru/photo/3b0212f4-2d61-11ea-9df5-fa163e074e61_660.jpg Карлос Гон Фото: Visiopix/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-главу Nissan Карлоса Гона начал искать Интерпол. Соответствующее уведомление получило Министерство юстиции Ливана, где сейчас находится подозреваемый.

Бывшему топ-менеджеру автоконцерна вменяют мошенничество, передаёт Sky News Breaking в социальной сети Twitter.

News agency Reuters reports a Lebanese judicial source says the country has received an Interpol arrest warrant for former Nissan chairman Carlos Ghosn — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) 2 января 2020 г.

Накануне несколько подозреваемых задержали в Турции после исчезновения Гона из Японии, сообщили представители МВД республики. По предварительным данным, в руках полиции оказались семь человек, среди них четыре пилота частного воздушного судна.

Побег Карлоса Гона из Японии готовился почти в течение месяца. В итоге находившемуся под домашним арестом бывшему топ-менеджеру удалось на частном самолёте покинуть дом в Токио, который контролировался судом. Из-под наблюдения его вынесли наёмники в чехле от музыкального инструмента.

Гон, имеющий также гражданство Франции и Бразилии, на родине, в Ливане, уже назван национальным героем. Между Бейрутом и Токио не заключено договоров о выдаче преступников.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Карлос Гон собирается провести пресс-конференцию в Бейруте 8 января. Он может назвать имена японских менеджеров, которые мешали ему укрепить альянс и «свели с ним счёты». На пресс-конференции Гон намерен представить материал, касающийся судопроизводства в Японии, который может заинтересовать международные организации по защите прав человека.