Накануне несколько подозреваемых задержали в Турции после исчезновения Гона из Японии, сообщили представители МВД республики. По предварительным данным, в руках полиции оказались семь человек, среди них четыре пилота частного воздушного судна.
Побег Карлоса Гона из Японии готовился почти в течение месяца. В итоге находившемуся под домашним арестом бывшему топ-менеджеру удалось на частном самолёте покинуть дом в Токио, который контролировался судом. Из-под наблюдения его вынесли наёмники в чехле от музыкального инструмента.
Гон, имеющий также гражданство Франции и Бразилии, на родине, в Ливане, уже назван национальным героем. Между Бейрутом и Токио не заключено договоров о выдаче преступников.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Карлос Гон собирается провести пресс-конференцию в Бейруте 8 января. Он может назвать имена японских менеджеров, которые мешали ему укрепить альянс и «свели с ним счёты». На пресс-конференции Гон намерен представить материал, касающийся судопроизводства в Японии, который может заинтересовать международные организации по защите прав человека.