Росприроднадзор: Китай «просто пылесосит» редкие природные ресурсы РФ

Проблема вывоза краснокнижных растений из России гражданами Китая является одним из острых вопросов природоохраны. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, отвечая в Совете Федерации на вопрос сенаторов, как ведомство относится к идее ввести уголовное преследование за ущерб краснокнижным растениям, передаёт РИА Новости.

Сейчас давайте чётко скажем — «большой китайский брат» у нас просто пылесосит всё, что только можно добыть. Сколько бы Светлана Геннадьевна (Радионова имеет в виду себя. — NEWS.ru) ни давала бы разрешение на перемещение кабарги, на перемещение шишки сосновой, как бы странно это ни звучало, на перемещение гриба чаги — сколько приходит мне звонков, просьб, вы просто представить себе не можете, — сказала она.

Радионова поддержала идею уголовного наказания за уничтожение краснокнижных растений. В то же время, по её словам, для России это непростой вопрос, потому что для жителей ряда регионов добыча растений, в том числе краснокнижных, является традиционным промыслом. Однако «нельзя ставить под угрозу биоразнообразие страны», отметила глава Росприроднадзора.

Ранее в Совете Федерации обсудили разработку законопроекта по защите от уничтожения краснокнижных растений. Предлагается ввести уголовную ответственность за нарушения, по которым сейчас предусмотрена только административная.