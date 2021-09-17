В Роспотребнадзоре оценили риски, связанные с новым штаммом «мю»

Случаев заболевания штаммом «мю» в России не выявлено. С таким заявлением выступил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ Камиль Хафизов. При этом он считает, что новых волн заболеваемости в мире не будет. Риск минимален. Его слова приводит РИА Новости.

По различным данным, он значительно медленнее распространяется, чем индийский штамм "дельта", — отметил эксперт.

Хафизов добавил, что «мю» проявился в 50 странах. За его распространением наблюдают сотрудники ВОЗ, так как штамм входит в специальный перечень разновидностей SARS-CoV2. При этом мутировавший вирус «сдаёт» свои позиции в Южной Америке. Яркий пример тому Колумбия. В других частях Земли наблюдается схожая картина. Именно поэтому у учёных нет опасений из-за этой мутации.

Вариант коронавируса В.1.621, также известный как «мю», был обнаружен в январе 2021 года на территории Колумбии. В настоящее время он распространён на территории порядка 40 стран, включая Перу, Чили, США. В конце августа во Всемирной организации здравоохранения заявили, что данный штамм представляет интерес, так как имеет мутационную вставку 146 N и несколько аминокислотных замен в спайк-белке.

Ранее генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» кандидат медицинских наук Николай Крючков сообщил, что те, кто переносит COVID-19 бессимптомно, менее заразны, чем болеющие коронавирусом в лёгкой и тяжёлой формах. По его мнению, это связано с тем, что эти люди не являются носителями вируса, хотя у них и идёт вирусовыделение.