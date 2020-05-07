Роспотребнадзор допустил обход России пика коронавируса

Выраженного пика распространения коронавируса нового типа в России может и не быть, сообщил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Василий Акимкин.
По его словам, принятые российским правительством и Роспотребнадзором меры оказали серьёзное влияние на эпидемию COVID-19, что можно увидеть в Москве.
Если бы мы этого не сделали, то рост и кривая заболеваемости были бы совершенно иные, — подчеркнул он в эфире телеканала «Россия 24».
Акимкин пояснил, что действия властей помогли выиграть две-три недели до пикового роста, поэтому его может и не быть, так как он будет сглаженным и Россия пройдёт данную фазу повышенной заболеваемости «не столь заметно».
Как писал NEWS.ru, ранее генеральный директор международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что россияне из-за своего поведения не заслуживают послабления ограничений, введённых в стране в целях недопущения распространения коронавируса.
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