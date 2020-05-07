Роспотребнадзор допустил обход России пика коронавируса

https://static.news.ru/photo/aca2154a-9043-11ea-8afb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Выраженного пика распространения коронавируса нового типа в России может и не быть, сообщил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Василий Акимкин.

По его словам, принятые российским правительством и Роспотребнадзором меры оказали серьёзное влияние на эпидемию COVID-19, что можно увидеть в Москве.

Если бы мы этого не сделали, то рост и кривая заболеваемости были бы совершенно иные, — подчеркнул он в эфире телеканала «Россия 24».

Акимкин пояснил, что действия властей помогли выиграть две-три недели до пикового роста, поэтому его может и не быть, так как он будет сглаженным и Россия пройдёт данную фазу повышенной заболеваемости «не столь заметно».

Как писал NEWS.ru, ранее генеральный директор международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что россияне из-за своего поведения не заслуживают послабления ограничений, введённых в стране в целях недопущения распространения коронавируса.