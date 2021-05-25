Роскосмос пригласил главу NASA на переговоры в Россию

https://static.news.ru/photo/1f3f3268-5baf-11eb-94e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Россию для переговоров пригласил Роскосмос главу Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билла Нельсона. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

По словам Рогозина, новый глава NASA является «уважаемым и заслуженным человеком и специалистом», с которым руководитель Роскосмоса будет рад встретиться.

Мы уже пригласили его в Россию и готовы открыто и конструктивно обсудить все вопросы нашего сотрудничества в космосе, — написал Дмитрий Рогозин у себя в Twitter.

Билл Нельсон был утверждён на пост руководителя NASA в апреле 2021 года единогласным решением сената Конгресса США.

Ранее Нельсон работал в сенате и палате представителей, в том числе возглавлял подкомитеты по космосу. С 2019 года входил в состав консультативного совета NASA.

В 1986 году Билл Нельсон в составе миссии STS-61 совершил космический полёт в рамках программы Space Shuttle. Он стал вторым в истории действующим членом конгресса и первым членом палаты представителей, побывавшим в космосе.