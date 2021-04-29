Астронавт Билл Нельсон стал новым главой NASA

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Бывший сенатор США и астронавт Билл Нельсон назначен новым главой NASA. Об этом сообщает РИА Новости.

Его кандидатура была утверждена в сенате единогласно.

Биллу Нельсону 78 лет. Полёт в космос он совершил в 1986 году и провёл на орбите шесть дней. Позднее он в течение 18 лет являлся членом комитета американского сената по торговле, науке и транспорту, сыграв важную роль в установлении многих ныне действующих приоритетов космического агентства.

В 2019 году, после того как его не переизбрали в Сенат, Нельсон был назначен в совет NASA, где он предоставлял консультации по основным программам и политике агентства.

Ранее сообщалось, что специалисты NASA смоделируют ситуацию столкновения условного астероида с Землёй. Предполагается, что подготовка и согласованность действий уполномоченных органов по всему миру помогут избежать катастрофы.