Роскомнадзор требует от Facebook снять ограничения с прибалтийского СМИ

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Роскомнадзор направил в Facebook требование о снятии ограничений с принадлежащего российскому государству агентства Baltnews, направленного на прибалтийские страны.

Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook Inc. с требованием в кратчайшие сроки снять ограничения на распространение в социальной сети Facebook информации российского СМИ — агентства Baltnews, — говорится на сайте ведомства.

В российском надзорном органе считают решение руководства социальной сети цензурой, а также нарушением принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

3 декабря в агентстве сообщили о блокировке страницы СМИ в Facebook.

Baltnews — издание о Прибалтике на русском языке, которое принадлежит российскому государственному МИА «Россия сегодня» и зарегистрировано в Роскомнадзоре.

Ранее, как писал NEWS.ru, cотрудников порталов Baltnews и Sputnik Латвия обвинили в нарушении режима санкций Евросоюза, у них взяли подписку о невыезде, а в их домах прошли обыски.

Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного кодекса Латвии. Наказание может разниться от денежного штрафа до тюремного заключения. У журналистов изъяли технику и средства связи.