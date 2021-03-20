Росавиация заявила о готовности восстановить авиасообщение с Кубой

https://static.news.ru/photo/ab0e684c-8993-11eb-a0a3-96000091f725_660.jpg Фото: Guillermo Nova/dpa/Global Look Press

Россия готова к возобновлению авиасообщения с Кубой в полной объёме. Об этом говорится в сообщении, опубликованном по итогам встречи главы Росавиации Александра Нерадько в главой Министерства туризма Кубы Хуаном Карлосом Гарсией Гранде.

В ходе встречи договорились дополнительно проработать вопрос расширения двустороннего авиасообщения с учётом эпидемиологической ситуации в России и на Кубе. Российская сторона проинформировала о высокой степени готовности авиакомпаний к возобновлению авиасообщения между Россией и Кубой в полном объёме, — говорится в сообщении ведомства.

Встреча прошла также при участии посла Кубы в России Хулио Антонио Гармендия Пенья и представителя российского внешнеполитического ведомства. Стороны заявили о «высоком уровне двустороннего сотрудничества в сфере воздушного транспорта».

Авиасообщение между странами было прервано 15 октября на фоне пандемии COVID-19. Российские туристы могут с ноября посещать отдельные курорты Кубы.

Как сообщал NEWS.ru, председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина объяснила рост цен на туристические путёвки. По её словам, туристическая инфраструктура оказалась не готова к росту спроса.