Росавиация одобрила выдачу 7,9 млрд рублей «Аэрофлоту»

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Первый замминистра транспорта — руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько распорядился выделить 7,89 миллиарда рублей группе «Аэрофлот» для частичного возмещения расходов, связанных с пандемией COVID-19.

Деньги получит «Аэрофлот» и аффилированные с ним перевозчики «Россия» и «Аврора».

Заявку на субсидирование «Победы» группа «Аэрофлот» не подавала. <...> На рассмотрении в Росавиации находятся заявления ещё шести авиакомпаний: S7, Smartavia, Azur Air, Red Wings, «Уральские авиалинии», «Азимут», — сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru, Роспотребнадзор рекомендовал авиакомпаниям вдвое сократить число посадочных мест в самолётах, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.