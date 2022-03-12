Рогозин: западные бренды вернутся в РФ из-за жадности

Фото: Roscosmos/Global Look Press

Заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов потребовал снизить цены на металлопродукцию во время совещания с представителями металлургической отрасли. Он установил допустимую наценку в 20--25%, пишет РБК.

Товарищи производители. Цены, которые сегодня установлены на основные виды металлопродукции, нас не устраивают. Цены должны быть опущены. Для этого вы предоставляете нам себестоимость своего производства <...>. Максимум наценка, которую мы...