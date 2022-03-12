Рогозин: западные бренды вернутся в РФ из-за жадности
Евгений Бугров
Евгений Бугров
23:39, 12 марта 2022
Дмитрий РогозинФото: Roscosmos/Global Look Press
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Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что покинувшие Россию западные бренды вернутся назад. Поступить так их заставит жадность, которая «победит» русофобию, отметил он в Telegram.
Срок возвращения в Россию западных брендов и компаний зависит от того, что перевесит на весах: русофобия или жадность? Думаю, все со мной согласитесь: жадность в итоге победит. Да вот только места всем не хватит, — подчеркнул глава Роскосмоса.
За мартовские праздники появилось около 30 доменов с названиями популярных брендов, ушедших из России, сообщил руководитель блока специальных сервисов ИБ-компании Infosecurity Сергей Трухачев.
Скорее всего, так мошенники готовятся обманывать желающих купить продукцию компаний, считает он.