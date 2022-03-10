Мошенники начали создавать поддельные сайты ушедших из России брендов

За мартовские праздники появилось около 30 доменов с названиями популярных брендов, ушедших из России, сообщил руководитель блока специальных сервисов ИБ-компании Infosecurity Сергей Трухачев «Газете.Ru». Скорее всего, так мошенники готовятся обманывать желающих купить продукцию компаний, считает он.

Число подобных ресурсов продолжит расти в ближайшие месяцы, поскольку спрос на импортные товары остается, а получить их официально негде. <...> Нужно придерживаться стандартных правил защиты от фейкового магазина: не торопиться, перепроверять информацию, думать головой, — сказал Трухачев.

Сейчас для создания вероятных фишинговых сайтов использованы названия H&M, Pull & Bear, Nike, Zara, IKEA, а также премиальных брендов Gucci, Balenciaga и Chanel.

Ранее вслед за Nike и Puma об уходе из России объявила компания спортивной одежды и обуви Adidas. Это произошло в связи с ситуацией на Украине. Компания будет ждать дальнейших указаний, однако продолжит выплачивать зарплату сотрудникам во время простоя.

Также объявила о временной приостановке своей деятельности в России японская компания Uniqlo. Как говорится в заявлении, несмотря на высказанные до этого намерения продолжить работу в стране, организация столкнулась с рядом трудностей.