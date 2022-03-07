Adidas вслед за Nike и Puma объявил об уходе из России

Немецкий концерн по производству спортивной одежды, обуви и товаров для спорта Adidas сообщил о временной приостановке деятельности на территории РФ в связи с ситуацией на Украине. Согласно информации радиостанции BR24, компания будет ждать дальнейших указаний, однако продолжит выплачивать зарплату сотрудникам во время простоя.

Мы очень внимательно следим за ситуацией и при необходимости примем дальнейшие корпоративные решения, — заявили представители Adidas.

Отмечается, что из более чем 2000 магазинов Adidas по всему миру около 500 расположены в России и странах СНГ. Согласно отчёту за 2020 год, компания генерирует на российском рынке около 3% от суммарной выручки.

До объявления об уходе с рынка немецкий холдинг расторг контракт с Российской федерацией футбола, который заканчивался в конце этого года.

5 марта о приостановке поставок своей продукции и работы фирменных магазинов в России сообщил немецкий конкурент Adidas Puma. Кампания, разместившая в России 90 магазинов, также приостановила действие контракта с Российской федерацией футбола.

До этого американский производитель Nike остановил онлайн-торговлю в России по причине того, что больше не мог гарантировать поставки, однако следом также закрыл свои магазины.