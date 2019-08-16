Дмитрий Рогозин Дмитрий Рогозин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил в Twitter о ходе работ по обновлению стендовой базы Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности в Московской области.

На фото видно, как на фоне старых стендов, служивших ещё с королёвских времён, вырастают новые технические сооружения, — написал он.

Рогозин отметил, что работы на объекте начались в конце 2018 года.

Ранее News.ru писал, что глава Роскосмоса пожаловался на дождь, мешающий строительству космодрома Восточный. По его словам, осадки заливают котлован и затрудняют работу техники.

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