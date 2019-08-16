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Брюссель обратился к властям Гонконга, призвав их к сдержанности и отказу от насилия в отношении участников протестов. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Критически важно, чтобы власти проявляли сдержанность, отказались от насилия и приняли срочные меры для деэскалации обстановки, — цитирует Могерини ТАСС. Глава европейской дипломатии напомнила, что большое количество граждан Гонконга пользовалось...