https://static.news.ru/photo/f24dfde8-c0f0-11e9-b896-fa163e074e61_660.jpgДмитрий РогозинФото: Сергей Булкин/News.ru
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил в Twitter о ходе работ по обновлению стендовой базы Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности в Московской области.
На фото видно, как на фоне старых стендов, служивших ещё с королёвских времён, вырастают новые технические сооружения, — написал он.
Рогозин отметил, что работы на объекте начались в конце 2018 года.
В конце 2018 года мы начали масштабное обновление стендовой базы подмосковного Научно--испытательного центра ракетно-космической промышленности. На фото видно, как на фоне старых стендов, служивших ещё с королёвских времён, вырастают новые технические сооружения.@roscosmospic.twitter.com/C92ZNurCxA