Названа возможная цель упавшего в Подмосковье БПЛА Экс-глава «Ильюшина» Рогозин: упавший в Подмосковье БПЛА мог перелететь Москву

Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший руководитель фирмы «Ильюшин» Алексей Рогозин написал в своем Telegram-канале, что упавший в Подмосковье беспилотник самолетного типа мог быть оснащен инерциальной системой наведения, способной работать в условиях радиоэлектронной подавления. По его мнению, такой дрон мог не только долететь до Москвы, но и перелететь ее. Он предположил, что целью атаки была не столица, а военные объекты.

Скорее всего, Москва и не была целью: для ВСУ гораздо «разумнее» пытаться бомбить военные объекты, а не Москву — так можно случайно нащупать «красные линии», а зачем им это? — написал Рогозин.

По оценке эксперта, для высококвалифицированных специалистов вполне по силам задача обеспечить полет БПЛА с двигателем внутреннего сгорания на расстояние 500 километров и больше. Рогозин отметил, что это классическая авиастроительная задача.

Бывший глава «Ильюшина» также прокомментировал слова военного журналиста Романа Сапонькова, написавшего в своем Telegram-канале, что такой дрон долетел бы до Москвы при условии стабильного сигнала GPS.

С учетом того, что на линии боевого соприкосновения отсутствие GPS — данность, все нормальные разработчики и здесь, и там находят решения для бесспутниковой навигации. Самое дешевое решение — это инерциальная система. Если GPS (а точнее ГНСС) нет несколько десятков секунд, «инерциалка» автопилота беспилотника не успевает накопить критичное количество ошибок, а при появлении сигнала корректируется, — отметил Рогозин.

24 апреля Telegram-канал SHOT сообщил, что в Богородском городском округе Подмосковья упал дрон-камикадзе с 17 кг пластичного взрывчатого вещества С-4. По информации канала, беспилотник нашла жительница СНТ «Заря». Он упал в лесном массиве примерно в 300 метрах от дома местной жительницы.