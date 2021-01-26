Ретейлеры рассказали, что может спровоцировать дефицит товаров в России

https://static.news.ru/photo/38ffadb0-5fbd-11eb-b56e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в разговоре с NEWS.ru прокомментировал прогноз Счётной палаты о риске дефицита товаров в России.

Дело не просто в дефиците, а в том, что излишнее регулирование порождает дефицит товара. В условиях рыночной экономики бизнес не будет вкладывать деньги туда, где он будет не понимать, сколько заработает. Соответственно, если государство собирается регулировать цены, устанавливать их вне зависимости от рыночной конъюнктуры, то бизнес не будет развивать те категории товаров, которые попадают под регулирование, — рассказывает Карпов.



Эксперт считает, что исходя из этого, определённые категории товаров будут выпадать из ассортимента, в связи с чем Счётная палата не исключает возникновения дефицита.



Ранее NEWS.ru писал о том, что россиян предупредили о возможном дефиците продуктов из-за расширения ценового регулирования.