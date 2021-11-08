РФ возобновила чартеры на курорты Египта

С 9 ноября Россия возобновила чартерные рейсы на курорты Египта — в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщает РИА Новости.

Авиасообщение между РФ и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера в результате теракта над Синайским полуостровом. Тогда погибли 224 человека. В 2018 году полёты в Каир были возобновлены, при этом регулярное авиасообщение с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом восстановили лишь в августе 2021 года. Теперь разрешены и чартерные рейсы.

Ранее большинство российских авиакомпаний уже запустили регулярные рейсы по этим направлениям. О планах на чартерные полёты заявили, в частности, Smartavia и Royal Flight. При этом S7 запуск чартеров в дополнение к существующим рейсам не планировала.

По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, с возобновлением чартерных рейсов не менее чем в 35 регионах РФ появятся новые предложения по перевозкам, которые приведут к удешевлению стоимости перелётов.

В настоящее время, по словам представителей туриндустрии, стоимость недельных чартерных туров из РФ в Египет составляет от 15 до 26 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что с 9 ноября Россия возобновила регулярное авиационное сообщение с девятью странами, это Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Швеция и Таиланд. Оно было прервано из-за пандемии коронавируса.