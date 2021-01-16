РФ призвала ФРГ платить компенсации всем блокадникам любой национальности

https://static.news.ru/photo/913ce734-5966-11eb-ade6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В МИД России призвали власти Германии выплачивать компенсации всем ныне живущим блокадникам Ленинграда вне зависимости от их национальности.

В годовщину освобождения Ленинграда призываем ФРГ принять, наконец, решение о гуманитарных выплатах всем блокадникам вне зависимости от их национальности. Уверены, что такой шаг получит большое символическое звучание в контексте беспрецедентного послевоенного примирения русских и немцев и будет по достоинству воспринят всеми блокадниками Ленинграда, — приводит ТАСС сообщение российского министерства.

В ведомстве подчеркнули, что власти Германии в течение многих лет выплачивают компенсации блокадникам еврейской национальности, в то время как остальные, кто пережил блокаду Ленинграда 1941-1944 гг. никаких компенсаций от Берлина не получали.

Считаем, что это не соответствует принципам справедливости и равноправия. Неоднократно предлагали Берлину провести специальные консультации, чтобы найти решение на основе принципов справедливости, морали и нравственности, без попыток прикрываться легалистскими отговорками, которые, по сути, оправдывают откровенную дискриминацию блокадников нееврейской национальности. К сожалению, нам последовательно отвечали отказом, — отмечают в МИД РФ.

При этом отговорки властей Германии о том, что подобный шаг может привести к волне требований о компенсациях в отношении разных стран за преступления фашистского режима, в российском министерстве считают несостоятельными.

С учётом исторического признания уникального по степени жестокости и неизбирательности характера ленинградской блокады все блокадники должны быть выделены в отдельную категорию жертв нацизма без дискриминации по признаку национальности, — настаивают в ведомстве.

При этом в МИД РФ поддержали инициативу властей Германии, которые в 2019 году решили направить 12 млн евро на модернизацию «Госпиталя для ветеранов войн» в Санкт-Петербурге и создание российско-германского Центра встреч по поддержке исторической памяти.

Ранее NEWS.ru писал, что на памятники, установленные в честь участников или по случаю важных событий Великой Отечественной войны, могут начать наносить QR-коды. Они будут предоставлять посетителям историческую справку, архивные документы, а также фотографии и видео о событиях и лицах, в честь которых был установлен объект.