Ремонт или утиль? Что ждет крейсер «Пётр Великий», о котором все говорят Одна вероятность вывода тяжелого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» из состава ВМФ России вызвала широкий резонанс

Фото: Министерство обороны РФ

Возвращение тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» в Североморск

Новость о том, что флагман Северного флота тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» может быть выведен из состава ВМФ России, вызвала широкий резонанс. Официального подтверждения информации нет, но источник ТАСС увязал это решение с затратным ремонтом похожего крейсера «Адмирал Нахимов». Подобный ремонт «Петра Великого» был запланирован на 2019-й, а потом — на 2022 год, но сроки постоянно передвигаются, а теперь и вовсе зашла речь о его списании. Что ждет знаменитый ракетоносец, на палубу которого в разные годы поднимались лидеры страны Борис Ельцин, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, а также президент Белоруссии Александр Лукашенко и патриарх Московский и всея Руси Кирилл — в материале NEWS.ru.

Что известно о корабле «Пётр Великий»

«Пётр Великий» остаётся единственным действующим атомным крейсером в России. Это крупнейший в мире боевой корабль с атомной энергетической установкой, который не является авианосцем. На вооружении крейсера находятся противокорабельные ракеты «Гранит» и зенитная ракетная система «Форт», которую называют морским аналогом С-300.

Корабль предназначен для поражения крупных надводных целей, обеспечения комплексной противовоздушной и противолодочной обороны. Длина крейсера — 250 метров, высота — 59 метров. На корабле 6 палуб, 8 ярусов, общая длина 49 коридоров судна составляет более 20 километров. Экипаж насчитывает 744 человека. Есть даже внутрикорабельная телестудия, а в каютах и кубриках установлены телевизоры и мониторы для просмотра передач.

Когда «Пётр Великий» был спущен на воду

Крейсер «Пётр Великий» был построен на Балтийском судостроительном заводе по проекту 1144.2 «Орлан». На воду он был спущен 25 апреля 1989 года под названием «Юрий Андропов». Но через три года был переименован в «Петра Великого» указом президента РФ Бориса Ельцина. В 1996 году крейсер ушёл на ходовые испытания в Арктику. Государственная программа испытаний длилась два года. 18 апреля 1998 года на «Петре Великом» был поднят Андреевский флаг, и крейсер вошел в состав ВМФ РФ.

28 июля 2012 года «Пётр Великий» указом президента РФ был награждён орденом Нахимова «за мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленный личным составом корабля при выполнении боевых заданий командования». Боевым заданием стало участие крейсера в учениях в дальней морской зоне, то есть в Мировом океане. Из Североморска «Пётр Великий» вышел 30 марта 2010 года, прошёл через Атлантический, Индийский и Тихий океаны. С 28 июня по 8 июля на Тихоокеанском флоте РФ состоялись учения в честь 150-летия Владивостока. В ноябре того же года крейсер благополучно вернулся в Арктику.

Фото: Рудольф Кучеров/РИА Новости Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» в доке ОАО «Морской порт Санкт-Петербург», 1996 год

Кто из высокопоставленных лиц поднимался на палубу «Петра Великого»

Орден Нахимова командиру крейсера «Пётр Великий» Владимир Путин вручил лично прямо на палубе. Не обделял вниманием «Петра Великого» и первый президент РФ Борис Ельцин. Перед ходовыми испытаниями в 1996 году крейсер находился на Балтийском заводе, который посетил Ельцин. Президент заполнил первый лист в книге почетных посетителей, выступил перед экипажем и вручил ему личный штандарт. Также президент распорядился выделить 50 млрд рублей на проведение испытаний.

21 августа 1998 года Борис Ельцин вновь посетил крейсер и наблюдал с его борта учения Северного флота. «Родина доверила вам один из лучших военных кораблей. Уверен, что вы не подведете», — сказал он тогда экипажу. После учений президент вручил десяти увольняемым морякам «Петра Великого» жилищные сертификаты.

В июле 2010 года крейсер посетил третий президент РФ Дмитрий Медведев вместе с главой Минобороны Анатолием Сердюковым.

Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости Борис Ельцин посетил атомный ракетный крейсер «Петр Великий», 1996 год

Стоит ли списывать «Петра Великого»?

Сообщения в СМИ о возможном списании крейсера военные эксперты встретили с возмущением и непониманием.

«Думаю, это нелепость. Если его вывести [из состава флота], то на время, на ремонт, — заявил NEWS.ru эксперт Виктор Литовкин. — Это символ ВМФ России. Вряд ли кто-то решится вывести его из состава флота. Это глупость большая, если примут такое решение. Мало ли, что ему много лет. Авианесущему крейсеру „Кузнецов“ тоже много лет. Американским эсминцам, крейсерам, авианосцам тоже много лет, и что».

Что будет с «Петром Великим» и его атомной установкой дальше

Если после завершения работ на крейсере «Адмирал Нахимов» будет принято решение не модернизировать «Петра Великого», его, скорее всего, будут распиливать, сообщил NEWS военный эксперт капитан 1-го ранга Василий Дандыкин. Он напомнил, что то же самое было сделано с противолодочными крейсерами «Москва» и «Ленинград».

«Сейчас вообще много судов пойдут в утилизацию, — считает Дандыкин. — Так, в Севастополе стоит, как говорится, дожидаясь своего часа, достаточно большое количество кораблей. Атомную же силовую установку „Петра Великого“ повторно нигде использовать не будут. Сам реактор деактивируют, а ядерное топливо утилизируют».

Утилизация любого крейсера обходится казне очень дорого, заявил NEWS.ru военный эксперт капитан 1-го ранга Александр Хроленко.

«Известны случаи продажи списанных кораблей на металлолом за рубеж. Китай купил авианосец „Киев“ на металлолом, однако сделал из него плавучий музей советского ВМФ», — отметил эксперт.

Хроленко напомнил, что авианосцы «Минск» и «Новороссийск» ушли в Южную Корею. «Минск» пытались превратить в плавучий развлекательный центр, но неудачно, а «Новороссийск» просто разрезали «на иголки».

Фото: Министерство обороны РФ Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий»

Так спишут или нет «Петра Великого»?

20 апреля, ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что крейсер может быть выведен из боевого состава Военно-морского флота России.

«В настоящее время вопрос о выведении „Петра Великого“ из боевого состава ВМФ находится в проработке», — цитирует источник ТАСС.

Однако источник РИА Новости опроверг это сообщение. По его сведениям, «Пётр Великий» не будет выведен из состава ВМФ РФ.

«Тяжелый атомный ракетный крейсер „Петр Великий“ не планируется выводить из боевого состава флота и списывать. Корабль может быть выведен в резерв для последующего прохождения ремонта с модернизацией, данный вариант рассматривается», — утверждает собеседник агентства.

Какую модернизацию планируют провести на «Петре Великом»

По данным источников ТАСС, после планируемой модернизации крейсер «Пётр Великий» должен получить ещё более серьёзное вооружение: десять пусковых установок 3С-14, способных принимать ракеты «Оникс», «Калибр» и «Циркон». Существует два варианта таких установок — под четыре и восемь ракет.