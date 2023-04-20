Новость о том, что флагман Северного флота тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» может быть выведен из состава ВМФ России, вызвала широкий резонанс. Официального подтверждения информации нет, но источник ТАСС увязал это решение с затратным ремонтом похожего крейсера «Адмирал Нахимов». Подобный ремонт «Петра Великого» был запланирован на 2019-й, а потом — на 2022 год, но сроки постоянно передвигаются, а теперь и вовсе зашла речь о его списании. Что ждет знаменитый ракетоносец, на палубу которого в разные годы поднимались лидеры страны Борис Ельцин, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, а также президент Белоруссии Александр Лукашенко и патриарх Московский и всея Руси Кирилл — в материале NEWS.ru.
Что известно о корабле «Пётр Великий»
«Пётр Великий» остаётся единственным действующим атомным крейсером в России. Это крупнейший в мире боевой корабль с атомной энергетической установкой, который не является авианосцем. На вооружении крейсера находятся противокорабельные ракеты «Гранит» и зенитная ракетная система «Форт», которую называют морским аналогом С-300.
Корабль предназначен для поражения крупных надводных целей, обеспечения комплексной противовоздушной и противолодочной обороны. Длина крейсера — 250 метров, высота — 59 метров. На корабле 6 палуб, 8 ярусов, общая длина 49 коридоров судна составляет более 20 километров. Экипаж насчитывает 744 человека. Есть даже внутрикорабельная телестудия, а в каютах и кубриках установлены телевизоры и мониторы для просмотра передач.
Когда «Пётр Великий» был спущен на воду
Крейсер «Пётр Великий» был построен на Балтийском судостроительном заводе по проекту 1144.2 «Орлан». На воду он был спущен 25 апреля 1989 года под названием «Юрий Андропов». Но через три года был переименован в «Петра Великого» указом президента РФ Бориса Ельцина. В 1996 году крейсер ушёл на ходовые испытания в Арктику. Государственная программа испытаний длилась два года. 18 апреля 1998 года на «Петре Великом» был поднят Андреевский флаг, и крейсер вошел в состав ВМФ РФ.
28 июля 2012 года «Пётр Великий» указом президента РФ был награждён орденом Нахимова «за мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленный личным составом корабля при выполнении боевых заданий командования». Боевым заданием стало участие крейсера в учениях в дальней морской зоне, то есть в Мировом океане. Из Североморска «Пётр Великий» вышел 30 марта 2010 года, прошёл через Атлантический, Индийский и Тихий океаны. С 28 июня по 8 июля на Тихоокеанском флоте РФ состоялись учения в честь 150-летия Владивостока. В ноябре того же года крейсер благополучно вернулся в Арктику.
Кто из высокопоставленных лиц поднимался на палубу «Петра Великого»
Орден Нахимова командиру крейсера «Пётр Великий» Владимир Путин вручил лично прямо на палубе. Не обделял вниманием «Петра Великого» и первый президент РФ Борис Ельцин. Перед ходовыми испытаниями в 1996 году крейсер находился на Балтийском заводе, который посетил Ельцин. Президент заполнил первый лист в книге почетных посетителей, выступил перед экипажем и вручил ему личный штандарт. Также президент распорядился выделить 50 млрд рублей на проведение испытаний.
21 августа 1998 года Борис Ельцин вновь посетил крейсер и наблюдал с его борта учения Северного флота. «Родина доверила вам один из лучших военных кораблей. Уверен, что вы не подведете», — сказал он тогда экипажу. После учений президент вручил десяти увольняемым морякам «Петра Великого» жилищные сертификаты.
В июле 2010 года крейсер посетил третий президент РФ Дмитрий Медведев вместе с главой Минобороны Анатолием Сердюковым.
Стоит ли списывать «Петра Великого»?
Сообщения в СМИ о возможном списании крейсера военные эксперты встретили с возмущением и непониманием.
«Думаю, это нелепость. Если его вывести [из состава флота], то на время, на ремонт, — заявил NEWS.ru эксперт Виктор Литовкин. — Это символ ВМФ России. Вряд ли кто-то решится вывести его из состава флота. Это глупость большая, если примут такое решение. Мало ли, что ему много лет. Авианесущему крейсеру „Кузнецов“ тоже много лет. Американским эсминцам, крейсерам, авианосцам тоже много лет, и что».
Что будет с «Петром Великим» и его атомной установкой дальше
Если после завершения работ на крейсере «Адмирал Нахимов» будет принято решение не модернизировать «Петра Великого», его, скорее всего, будут распиливать, сообщил NEWS военный эксперт капитан 1-го ранга Василий Дандыкин. Он напомнил, что то же самое было сделано с противолодочными крейсерами «Москва» и «Ленинград».
«Сейчас вообще много судов пойдут в утилизацию, — считает Дандыкин. — Так, в Севастополе стоит, как говорится, дожидаясь своего часа, достаточно большое количество кораблей. Атомную же силовую установку „Петра Великого“ повторно нигде использовать не будут. Сам реактор деактивируют, а ядерное топливо утилизируют».
Утилизация любого крейсера обходится казне очень дорого, заявил NEWS.ru военный эксперт капитан 1-го ранга Александр Хроленко.
«Известны случаи продажи списанных кораблей на металлолом за рубеж. Китай купил авианосец „Киев“ на металлолом, однако сделал из него плавучий музей советского ВМФ», — отметил эксперт.
Хроленко напомнил, что авианосцы «Минск» и «Новороссийск» ушли в Южную Корею. «Минск» пытались превратить в плавучий развлекательный центр, но неудачно, а «Новороссийск» просто разрезали «на иголки».
Так спишут или нет «Петра Великого»?
20 апреля, ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что крейсер может быть выведен из боевого состава Военно-морского флота России.
«В настоящее время вопрос о выведении „Петра Великого“ из боевого состава ВМФ находится в проработке», — цитирует источник ТАСС.
Однако источник РИА Новости опроверг это сообщение. По его сведениям, «Пётр Великий» не будет выведен из состава ВМФ РФ.
«Тяжелый атомный ракетный крейсер „Петр Великий“ не планируется выводить из боевого состава флота и списывать. Корабль может быть выведен в резерв для последующего прохождения ремонта с модернизацией, данный вариант рассматривается», — утверждает собеседник агентства.
Какую модернизацию планируют провести на «Петре Великом»
По данным источников ТАСС, после планируемой модернизации крейсер «Пётр Великий» должен получить ещё более серьёзное вооружение: десять пусковых установок 3С-14, способных принимать ракеты «Оникс», «Калибр» и «Циркон». Существует два варианта таких установок — под четыре и восемь ракет.
Фото: Сергей Смольский/Фотохроника ТАСС
Крейсер «Петр Великий» у достроечной стенки АО «Балтийский завод», 1994 год
Фото: Рудольф Кучеров/РИА Новости
Тяжелый атомный ракетный ордена Нахимова крейсер «Петр Великий» в доке открытого акционерного общества «Морской порт Санкт-Петербург», 1996 год
Фото: Александра Чумичев/ТАСС
Борис Ельцин во время посещения тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий», 1996 год
Фото: Семен Майстерман /ТАСС
Александр Лукашенко на российском атомном ракетном крейсере «Петр Великий», 1998 год
Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Атомный ракетный крейсер «Петр Великий» поставлен в ремонт в док судоремонтного завода в поселке Росляково, 2004 год
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Владимир Путин наблюдает за маневрами Северного флота в Баренцевом море с атомного ракетного крейсера «Петр Великий», 2005 год
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Праздничный митинг, приуроченный к 65-й годовщине победы над фашистской Германией, прошел на атомном ракетном крейсере «Петр Великий», 2010 год
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Дмитрий Медведев и министр обороны РФ Анатолий Сердюков на борту тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий», с которого они наблюдали за учениями «Восток-2010»
Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения атомного ракетного крейсера «Петр Великий», 2016 год
Фото: Министерство обороны РФ
На Северном флоте проверили готовность экипажа тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» к выходу в море
Фото: Министерство обороны РФ
Возвращение тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» в Североморск после участия в Главном Военно-Морском параде, 2017 год
Фото: Министерство обороны РФ
Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» выходит в Баренцево море
Фото: Министерство обороны РФ
Атомный ракетный крейсер «Петр Великий» в холодных водах Северной Атлантики
Фото: Министерство обороны РФ
130 мм корабельная автоматическая пушка АК-130 тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий»