https://static.news.ru/photo/3c231f08-4b5b-11ea-86a2-fa163e074e61_660.jpg Аэропорт «Платов» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Самолёт авиакомпании «Аэрофлот», который должен был лететь из ростовского аэропорта «Платов» в Москву, задержался на 10 часов из-за технических неполадок.

Самолёт вырулил со стоянки, но вернулся обратно по техническим причинам. Авиакомпания приняла решение прислать из Москвы техников, — цитирует «Интерфакс-Юг» источник.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, запланированный на 1-:30 мск рейс SU-1159 перенесён на 20:00 мск.

Как ранее писал NEWS.ru, пассажирский лайнер авиакомпании British Airways долетел из Нью-Йорка до Лондона за четыре часа 56 минут, при том, что среднее время в пути по этому маршруту составляет шесть часов 13 минут.