Самолёт авиакомпании «Аэрофлот», который должен был лететь из ростовского аэропорта «Платов» в Москву, задержался на 10 часов из-за технических неполадок.
Самолёт вырулил со стоянки, но вернулся обратно по техническим причинам. Авиакомпания приняла решение прислать из Москвы техников, — цитирует «Интерфакс-Юг» источник.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта, запланированный на 1-:30 мск рейс SU-1159 перенесён на 20:00 мск.
Как ранее писал NEWS.ru, пассажирский лайнер авиакомпании British Airways долетел из Нью-Йорка до Лондона за четыре часа 56 минут, при том, что среднее время в пути по этому маршруту составляет шесть часов 13 минут.
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