Пассажирский лайнер авиакомпании British Airways долетел из Нью-Йорка до Лондона за четыре часа 56 минут, при том, что среднее время в пути по этому маршруту составляет шесть часов 13 минут.
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Как писал NEWS.ru, британское метеобюро сообщило о сильнейшем шторме за последние семь лет. Стихийное бедствие привело к закрытию мостов, дорог и отмене авиарейсов. Ведомство также предупредило жителей Великобритании о вероятности сильнейших ливней, которые будут сопровождаться шквалистыми ветрами. На данный момент в Лондоне закрыты все восемь королевских парков, в том числе Гайд-парк. В результате бедствия пострадали частные дома. Они остались без света, так как ветер обрывает линии электропередачи. Несколько районов объявили о наводнениях. Королева Великобритании осталась дома и не поехала на воскресную службу в церковь из-за непогоды.
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