https://static.news.ru/photo/7bcee38c-4b4f-11ea-8514-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrew Mccaren/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пассажирский лайнер авиакомпании British Airways долетел из Нью-Йорка до Лондона за четыре часа 56 минут, при том, что среднее время в пути по этому маршруту составляет шесть часов 13 минут.

Как сообщает газета The Independent, причиной того, что лайнер вплотную приблизился к звуковому барьеру и развил скорость в 800 миль/час, стал мощный попутный ветер, вызванный штормом «Сиара». Этот шторм уже привёл к серьёзным перебоям в работе общественного транспорта и в подаче электроэнергии в Великобритании. Многие поезда и переправы остановлены, десятки рейсов отменены, даже спортивные матчи перенесены на другие дни.

По информации агентства Press Association, в ряде регионов страны порывы ветра достигают 150 км/ч, а проливные дожди приводят к подтоплениям.

Как писал NEWS.ru, британское метеобюро сообщило о сильнейшем шторме за последние семь лет. Стихийное бедствие привело к закрытию мостов, дорог и отмене авиарейсов. Ведомство также предупредило жителей Великобритании о вероятности сильнейших ливней, которые будут сопровождаться шквалистыми ветрами. На данный момент в Лондоне закрыты все восемь королевских парков, в том числе Гайд-парк. В результате бедствия пострадали частные дома. Они остались без света, так как ветер обрывает линии электропередачи. Несколько районов объявили о наводнениях. Королева Великобритании осталась дома и не поехала на воскресную службу в церковь из-за непогоды.