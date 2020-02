Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ведомство также предупредило жителей Великобритании о вероятности сильнейших ливней, которые будут сопровождаться шквалистыми ветрами. На данный момент в Лондоне закрыты все восемь королевских парков, в том числе Гайд-парк.