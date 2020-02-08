https://static.news.ru/photo/8c34e9ac-4b49-11ea-a974-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британское метеобюро сообщило о сильнейшем шторме за последние семь лет. Стихийное бедствие привело к закрытию мостов, дорог и отмене авиарейсов.

Ведомство также предупредило жителей Великобритании о вероятности сильнейших ливней, которые будут сопровождаться шквалистыми ветрами. На данный момент в Лондоне закрыты все восемь королевских парков, в том числе Гайд-парк.

Wall of water at New Brighton #StormCÃ­ara pic.twitter.com/gqSshTHIu7 — Donna W (@RaisingAmazing8) February 9, 2020

В результате бедствия пострадали частные дома. Они остались без света, так как ветер обрывает линии электропередачи. Несколько районов объявили о наводнениях. Королева Великобритании осталась дома и не поехала на воскресную службу в церковь из-за непогоды.

Ранее NEWS.ru писал о закрытии дамбы в Санкт-Петербурге из-за угрозы наводнения. Кроме того, остановлено судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру.