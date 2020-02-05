https://static.news.ru/photo/c38fdfba-483d-11ea-98fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: dambaspb.ru

В Санкт-Петербурге в ночь на четверг, 6 февраля, закроют дамбу из-за угрозы наводнения.

Прогнозируемая в городе непогода может вызвать поднятие воды в дельте Невы до критической отметки, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Комплекса защитных сооружений города от наводнений.

Для предотвращения угрозы наводнения с 20:00 среды (5 февраля) до 04:00 четверга (6 февраля) будут закрыты все затворы дамбы.

Кроме того, остановлено судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру.

Отмечается, что непогода может вызвать поднятие воды в дельте Невы выше 161 см, что выше критической отметки.

Ранее NEWS.ru сообщил, что в Сочи сошли оползень и лавина из-за ливней. Также наблюдались колебания уровня воды в реках Псезуапсе, Марьино, Аше, Хаджико, Шахе, Солохаул и Западный Дагомыс с достижением неблагоприятных отметок.