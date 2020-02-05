В Санкт-Петербурге в ночь на четверг, 6 февраля, закроют дамбу из-за угрозы наводнения.
Прогнозируемая в городе непогода может вызвать поднятие воды в дельте Невы до критической отметки,
Для предотвращения угрозы наводнения с 20:00 среды (5 февраля) до 04:00 четверга (6 февраля) будут закрыты все затворы дамбы.
Кроме того, остановлено судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру.
Отмечается, что непогода может вызвать поднятие воды в дельте Невы выше 161 см, что выше критической отметки.
Ранее NEWS.ru сообщил, что в Сочи сошли оползень и лавина из-за ливней. Также наблюдались колебания уровня воды в реках Псезуапсе, Марьино, Аше, Хаджико, Шахе, Солохаул и Западный Дагомыс с достижением неблагоприятных отметок.
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