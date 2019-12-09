Сегодня президиум Всемирного антидопингового агентства (WADA) вынес свой очередной вердикт российскому спорту по наиболее жёсткой схеме. Нам светит запрет на четыре года на участие во всех крупных спортивных соревнованиях. Конечно, будет апелляция в спортивный арбитраж в Лозанне. Однако Юрий Ганус, глава РУСАДА, которое также вновь решили статуса соответствия, заранее предупредил, что для того, чтобы оспорить вердикт WADA в отношении нашего спорта, не будет юридических оснований. Тем более, что и само рассмотрение апелляции можно заволокитить до невозможности, если туда с контрапелляцией обратится олимпийский комитет любой страны.

Иными словами, как уже ни раз бывало, вновь спортивные проблемы ложатся на плечи президента страны Владимира Путина. И речь, если судить по разным утечкам, пойдёт уже не только и не столько о мерах противодействия «проискам WADA», которое-де играет против нас без правил, — тут время ушло, — а о самой настоящей реформе управления отечественным спортом. Реформы явно назрели, система пошла вразнос. Ни структуры, ни выдвинутые в последние годы новые спортивные функционеры своей роли так и не выполнили. Поэтому речь должна пойти о такой кардинальной реформе, которая никогда впредь не дала бы повода для подобных обвинений и оставления нашего спорта за международным бортом.

А ведь ни для кого не секрет, что нынешнего главу Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Познякова, в прошлом олимпийского чемпиона по фехтованию, и ставили во главе этой важнейшей структуры с условием, что он найдет способ разрулить неприятную ситуацию. И, в принципе, основания для таких надежд были. Саблист Станислав Поздняков довольно долго возглавлял Европейскую конфедерацию фехтования. А фехтование, как известно, спорт особый, аристократический, в котором первые скрипки до сих пор играют представители влиятельных европейских кланов, включая и королевские семьи. Да и наш министр спорта, Павел Колобков, — из плеяды наших фехтовальщиков-чемпионов.

Теперь, видимо, им ищут эффективную замену, что сделать не так просто. К тому же известные обстоятельства, надо полагать, сильно сократят список желающих взять себя такую обузу в остро критической ситуации. Особенно, если верной окажется информация о начале полной перестройки управления спортом. Во всяком случае, есть такие инсайды.

Речь может пойти, как утверждают в кулуарах, о понижении статуса Министерства спорта до уровня агентства, которое будет заниматься не большим спортом высоких достижений, а социальным явлением в масштабах страны не столь пафосным, но куда более важным: развитием массовой физкультуры, стимулированием здорового образа жизни, расширением спортивной инфраструктуры общей доступности.

Сергей Булкин/NEWS.ru

А вот для профессионального спорта, его организации могут, как утверждают, привлечь чисто американскую формулу управления, когда за него отвечают не правительственные чиновники, а Олимпийский комитет России и федерации по видам спорта. В таком случае роль государства сводилась бы к спонсорству и общей поддержке. И не о каких там государственных допинговых программах на Западе никто бы и не заикнулся бы.

Между тем, общественность волнует ответ на давно назревший вопрос, кто же стоит за опозорившей страну подменой проб? Какие высокие спортивные чиновники, опасавшиеся, дескать, что старые грехи испортят их нынешнюю служебную карьеру? Налицо серьёзнейшее преступление, граничащее с национальной изменой. Между тем, пока вопросом этим как бы озадачено само WADA, представители которого назвали имя системного администратора и по совместительству мужа заведующей той самой московской лабораторией, которая не подчинена нашему РУСАДА и в которой собственно и была осуществлена подмена. Но речь пока идёт о техническом исполнении подмены. Но были и высокие вдохновители.

Может, пора и нашим компетентным органам провести своё расследование, дабы окончательно убедить даже самых упёртых оппонентов в том, что отныне в России применение допинга и любые махинации вокруг допинг-проб приравнивается к уголовному преступлению. И виновные будут публично разоблачены и наказаны в назидание иным желающим играть престижем государства.