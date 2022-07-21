Санкции осложнили углубление дна в России РБК: санкции осложнили углубление дна для арктических проектов в России

Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости

Работы по углублению дна

В связи с введением санкций и уходом иностранных компаний в России появились проблемы с углублением дна для мелководных инфраструктурных проектов в Арктике, сообщил глава ФГУП «Гидрографическое предприятие» Александр Бенгерт. По его словам, которые приводит РБК, дноуглубительные работы в России в основном проводились иностранными судами.

Жили себе спокойно, понимали, что всегда придет иностранец из большой четверки европейской (голландские Van Oord и Boscalis, бельгийские Jan de Nul и Deme), выкопает, что угодно. Сейчас с этим риски, — отметил Бенгерт.

По его словам, общая площадь нынешнего российского дноуглубительного флота составляет 40 тысяч кубометров, тогда как у бельгийской компании Deme этот показатель составляет 240 тысяч кубометров. В связи с этим рассматривается вариант покупки дополнительных судов.

Ранее председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов заявил, что все страны — члены Арктического совета заморозили все контакты с Россией по линии механизмов международного арктического сотрудничества. Он отметил, что таким образом участники Совета оставили жителей Арктики без эффективных площадок для взаимодействия.

3 марта все страны организации, кроме РФ, отказались принимать участие в заседаниях, проходящих в этом году под председательством России. Причиной стала ситуация на Украине. 8 июня Арктический совет возобновил работу без России. В состав входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция.