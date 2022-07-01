Страны Арктического совета заморозили контакты с Россией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Страны — члены Арктического совета заморозили все контакты с Россией по линии механизмов международного арктического сотрудничества, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов. Он отметил, что таким образом участники Совета оставили жителей Арктики без эффективных площадок для взаимодействия, передает ТАСС.

Сейчас наблюдается пауза, то есть партнеры наши «подморозили» все контакты — не только в части, касающейся Арктического совета, но и в области науки, молодежных связей, контактов между людьми. Это, конечно, не может не настораживать. И коренные жители Арктики тоже фактически остались без эффективных институтов и площадок, где вырабатываются важные для них решения, — сказал Корчунов.

По его словам, приоритетом Москвы в Совете являются «именно люди и вопросы повышения социального благополучия жителей Арктики».

3 марта все страны организации, кроме РФ, отказались принимать участие в заседаниях, проходящих в этом году под председательством России. Причиной стала ситуация на Украине. 8 июня Арктический совет возобновил работу без России. В состав входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция.

Зампред Совета Федерации Дмитрий Медведев заявил, что эти страны забыли, что Москва контролирует самую протяженную арктическую зону, где проживает более половины коренного населения и осуществляется большая часть экономической деятельности. По его словам, они продолжат прилагать усилия, чтобы нанести максимальный урон российскому топливно-энергетическому комплексу и расшатать позиции РФ в Арктике.