Арктический совет возобновил работу без России

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Арктический совет возобновил свою деятельность без России, говорится в совместном заявлении арктических государств, передает ТАСС. В состав совета входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция. 3 марта все страны организации, кроме РФ, отказались принимать участие в заседаниях, проходящих в этом году под председательством России, из-за ситуации вокруг Украины.

Мы намерены в ограниченном формате продолжить нашу деятельность в Арктическом совете по проектам, которые не предусматривают участия России. Эти проекты, одобренные государствами Арктического совета на министерском совещании в Рейкьявике, являются важной частью нашей ответственности, которую мы несем перед жителями Арктики, в том числе перед коренными народами, — указано в совместном заявлении.

Председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов ранее заявил, что страны Запада не смогут обеспечить надёжное развитие Арктики без участия России. Он напомнил, что в начале весны 2022 года Соединённые Штаты, Канада, Дания, Норвегия и другие страны остановили научную деятельность в рамках Арктического совета. Корчунов отметил, что западные страны просто не могут развиваться в этом регионе без России, так как РФ владеет около 60% побережья Арктики.

Дипломат также отметил, что Россию тревожит вовлечение неарктических членов НАТО в военную активность Альянса в северных широтах, здесь вероятны риски непреднамеренных инцидентов с силами блока в Арктике. Они могут в том числе нанести серьёзный ущерб хрупкой арктической экосистеме.