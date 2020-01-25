https://static.news.ru/photo/bce774e0-3f3f-11ea-92b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура

Иркутский суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал ООО «Байкальский острог» снести самовольно построенное здание.

Развлекательный центр находится в посёлке Листвянка и вызвал недовольство местного населения. Активисты обратились в приёмную президента РФ Владимира Путина с жалобой на нарушение природоохранного и градостроительного законодательства. Проверка показала, что объект выстроен в границах водоохранной зоны, где возведение зданий прямо запрещено законом, передаёт РИА Новости.

Площадь недостроенного развлекательного центра составляет почти 6000 кв. м.

Как писал NEWS.ru ранее, стилист Сергей Зверев в новогодние каникулы побывал на своей малой родине — в прибайкальском посёлке Култук, где он уже давно ведёт борьбу с руководством завода по розливу байкальской воды, защищая экологию уникального озера.