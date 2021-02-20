Расследование дела против Соболь о вторжении в квартиру завершено

https://static.news.ru/photo/2399380a-736e-11eb-8cf7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Расследование уголовного дела, возбуждённого против юриста Любови Соболь о вторжении в квартиру, завершено. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Завершено расследование уголовного дела в отношении Любови Соболь. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершённое с применением насилия), — говорится в сообщении.

Следствие предполагает, что 21 декабря 2020 года женщина неоднократно пыталась проникнуть в жилище пожилой женщины, представляясь сотрудником Роспотребнадзора. Когда ей это не удалось, она с помощью курьера проникла в подъезд и всё же вошла в квартиру.

В сообщении отмечается, что Соболь оттолкнула пенсионерку от входа в квартиру и ворвалась внутрь, снимая всё происходящее на телефон. Пожилая москвичка просила женщину удалиться, однако та не соглашалась.

В рамках расследования проведены необходимые следственные и процессуальные действия, которые полностью изобличают Л. Соболь в инкриминируемом деянии, — добавили в СК РФ.

Сведения переданы в прокуратуру для дальнейшей передачи дела в суд. Что касается других лиц, участвовавших в произошедшем, то на них завели дополнительное уголовное дело.

Ранее NEWS.ru писал, что следственные органы предъявили обвинение юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иностранным агентом) Любови Соболь по делу о нарушении неприкосновенности жилища (ч. 2 ст. 139 УК РФ).