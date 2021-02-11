Соболь предъявили обвинение по делу о нарушении неприкосновенности жилища

https://static.news.ru/photo/4afa139a-6c86-11eb-a3a1-96000091f725_660.jpg Любовь Соболь Фото: sobollubov/instagram.com

Следственные органы предъявили обвинение юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иностранным агентом) Любови Соболь по делу о нарушении неприкосновенности жилища (ч. 2 ст. 139 УК РФ).

По словам представителя московского главка СК РФ Юлии Ивановой, 21 декабря 2020 года группа лиц, «среди которых была Соболь, неоднократно пыталась» попасть в квартиру пожилой гражданки, расположенную в доме в Восточном округе мегаполиса, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора.

Оперативники считают, что фигурантка ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представившись «брошенной женой с маленьким ребёнком», попав таким образом в подъезд жилого дома.

Обойдя все помещения, при этом снимая свои противоправные действия на телефон, Соболь покинула жилище и скрылась с места происшествия, — цитирует представителя ведомства «Интерфакс».

По данной статье наказание предусматривает до двух лет лишения свободы. О предъявлении обвинения стало известно в Twitter-аккаунте Любови Соболь.

Сегодня Соболь предъявили обвинение по уголовному делу № 12002450046000082 (ч. 2 ст. 139 УК РФ), — говорится в сообщении.

Накануне её оштрафовали на тысячу рублей на неподчинение требованиям сотрудника полиции. В составленном на Соболь административном протоколе говорится, что она якобы принимала участие в давлении группы людей на одного из предполагаемых сотрудников ФСБ. Прибывший на место полицейский застал женщину в припаркованном автомобиле и потребовал предъявить документы, однако та несколько раз отказалась.

Ранее NEWS.ru писал, что Соболь официально предъявлено обвинение в нарушении санитарно-эпидемиологических норм при участии в несанкционированном митинге в Москве 23 января. Об этом рассказал адвокат обвиняемой Владимир Воронин. Он добавил, что была подана жалоба на решение суда о домашнем аресте его подзащитной.

Следственный комитет РФ вызвал Любовь Соболь утром 4 февраля для предъявления обвинения по так называемому санитарному делу.

«Санитарное дело» — уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на несанкционированной акции 23 января в Москве в поддержку Алексея Навального. По этому делу Любовь Соболь отправили под домашний арест Тверским районным судом Москвы до 23 марта. Такая же мера пресечения назначена главе «Альянса врачей» Анастасии Васильевой, участнице группы Pussy Riot Марии Алёхиной, брату политика Алексея Навального Олегу и координатору московского штаба Навального Олегу Степанову.