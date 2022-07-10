Распространение COVID-19 в России достигло максимума с февраля Коэффициент распространения ковида в России достиг максимума с февраля

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Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России достиг масимального значения с 13 февраля текущего года и составил 1,13. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального оперативного штаба. Данный коэффициент показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

Показатель ниже единицы продемонстрировали два региона из дести, где наблюдается наибольшее число заболевших: в Красноярском крае он составил 0,81, в Свердловской области — 0,99.

В Санкт-Петербурге коэффициент составляет 1,06, в Пермском крае — 1,09, в Московской области — 1,14, в Самарской области — 1,15, в Воронежской — 1,16, в Ростовской — 1,28.

В Москве коэффициент увеличился до уровня 1,62, а в Нижегородской области — до 1,69, это самый высокий показатель с 7 февраля.

Ранее этот показатель использовали для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, а позднее — для оценки готовности регионов к проведению массовых мероприятий.

1 июля Роспотребнадзор объявил о полном снятии ограничений, введённых на территории РФ в связи с пандемией. При этом в ведомстве отметили, что при необходимости действие ограничений могут возобновить.

Ранее в Москве зафиксировали рост заболеваемости COVID-19.