Раскрыто, из-за чего возбудили дело против историка русской кухни Дело о фейках против Сюткина возбудили из-за поста о событиях в Буче

Уголовное дело о распространении фейков о российской армии против блогера Павла Сюткина, известного как историк русской кухни, было возбуждено из-за поста в мессенджере о событиях в Буче, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его словам, публикация содержала ложные сведения о действиях ВС России в этом населенном пункте.

Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Павла Сюткина стал его пост о действиях ВС РФ в Буче, который содержит ложные сведения, — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Сюткина арестовали в Москве по обвинению в распространении ложной информации о российской армии. Ему предъявлено обвинение по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ. Суд санкционировал содержание блогера под стражей на два месяца в рамках расследования уголовного дела.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что события в городе Буче Киевской области в 2022 году были постановкой, а их исполнители известны. По его словам, западные СМИ неправильно освещали события.