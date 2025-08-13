Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 13:37

Раскрыто число уничтоженных украинских БПЛА в зоне СВО за сутки

Средства ПВО уничтожили за сутки 240 БПЛА и девять авиабомб в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 240 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщила пресс-службы Минобороны РФ. Также были перехвачены девять украинских авиабомб и четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, девять управляемых авиационных бомб и 240 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее в российском военном ведомстве информировали, что в ночь на 13 августа системы ПВО сбили 46 украинских беспилотников в российских регионах. БПЛА уничтожили в Брянской, Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областях, а также в Краснодарском крае, Крыму и над акваторией Азовского моря. Позже, с 08:00 до 09:50 мск, в Белгородской области сбили еще восемь украинских беспилотников.

Тем временем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал кадры с последствиями атаки беспилотников ВСУ на гражданский объект в Белгороде. Прилет пришелся по зданию Октябрьского районного суда. По предварительным данным, пострадавших нет.

ВС РФ
ВСУ
СВО
ПВО
авиабомбы
БПЛА
дроны
снаряды
HIMARS
