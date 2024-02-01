Раскрыто будущее гаубицы, за которую Шойгу критиковал «Уралтрансмаш» Военэксперт Клинцевич: гаубица «Коалиция-СВ» в будущем станет безэкипажной

Фото: Дмитрий Харичков/ТАСС

Новейшая гаубица «Коалиция-СВ», задержки в производстве которой возмутили министра обороны России Сергея Шойгу, станет еще одним шагом ВС РФ к боевым беспилотным системам, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Клинцевич. Он рассказал, что в будущем эта разработка, скорее всего, будет работать без экипажа.

Она будет выдвигаться на позицию, наносить огневой налет и отходить назад. Мы первые в мире, кто будет в состоянии реализовать эту концепцию, — пояснил эксперт.

По словам Клинцевича, уже сейчас гаубица обладает существенным преимуществом — автоматизацией процесса стрельбы. «Коалиция-ВС» базируется на платформе танка Т-90, при этом башня машины необитаема.

Экипаж находится в капсуле — спереди три человека, как в «Армате», — он только сидит за большими дисплеями: один управляет, один командует, один ведет стрельбу, — рассказал спикер.

31 января министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа на Уральском заводе транспортного машиностроения, в том числе проверил темпы производства гаубиц «Коалиция-СВ». Глава МО раскритиковал гендиректора предприятия Олега Емельянова за затягивание сроков выпуска орудия. Шойгу напомнил, что гаубица должна была встать на вооружение еще в 2023 году, однако в итоге первая партия поступит в ВС только в феврале 2024-го.

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой отметил, что претензии Шойгу обоснованы. Однако, напомнил он, для увеличения темпов выпуска вооружений нужно время. По словам генерала, российские оборонные предприятия работают практически круглосуточно, поэтому смогут нагнать план.