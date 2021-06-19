Путин заявил о введении единого базового оклада для всех медработников

Фото: Kremlin.ru

Алексей Иванчин NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

В России будут продолжены выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом. В период эпидемии их уже получили порядка 1,2 миллиона человек. Об этом сообщил президент Владимир Путин, обращаясь к медикам в связи с их профессиональным праздником. Его слова приводит РИА Новости.

По словам президента, оплата труда, соразмерная нагрузке и ответственности медицинских работников, является важнейшим вопросом. В период эпидемии мы особо поддерживаем врачей, медсестёр, бригады скорой помощи, которые непосредственно оказывают помощь больным...