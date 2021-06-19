Путин заявил о введении единого базового оклада для всех медработников

В России будет отлажена и внедрена новая модель оплаты труда работникам здравоохранения, предусматривающая единый во всех регионах размер базового оклада и прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок. Об этом сообщил президент Владимир Путин в обращении к медикам, посвящённом их профессиональному празднику. Поздравление размещено на сайте Кремля.
По словам главы государства, труд медиков — благородный и напряжённый, он должен справедливо и достойно оплачиваться.
Новая система оплаты труда в здравоохранении должна предусматривать одинаковый для всех регионов размер базового оклада и понятный прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок, — сказал президент.
Владимир Путин пообещал отладить и внедрить подобную модель в диалоге с медицинским сообществом, опираясь на предложения всего профессионального цеха страны.
Также в своём обращении Путин рассказал о продолжении выплат медработникам на фоне COVID-19.
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