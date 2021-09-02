Путин заявил, что не пользуется мобильным телефоном

Президент России Владимир Путин, открывая пленарную сессию Восточного экономического форума, заявил, что так и не обзавёлся мобильным телефоном.

Приветствуя участников мероприятия, модератор дискуссии, телеведущий Сергей Брилёв заметил, что наблюдал за Путиным перед тем, как тот поднялся на сцену и сравнил его с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, у которой во время недавних переговоров в Кремле зазвонил мобильный телефон.

У вас точно мобильного при себе нет, так что точно не зазвонит, — объяснил Брилёв. Сам Путин также отрицательно ответил на вопрос о том, пользуется ли он мобильным телефоном.

Переговоры Владимира Путина и Ангелы Меркель прошли в Москве 20 августа и продолжались около трёх часов. Стороны обсудили отношения России и Германии, тему коронавирусной инфекции, а также ситуацию на юго-востоке Украины и минские договорённости. Политологи сочли, что радикальных изменений в отношениях между двумя странами не предвидится. Кроме того, сама Меркель после сложения с себя полномочий едва ли останется в стороне от политики.