Путин проведёт встречу с главой «Газпрома»

https://static.news.ru/photo/078685aa-f808-11ea-ac43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Российский президент Владимир Путин в среду проведёт встречу с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент примет руководителя «Газпрома» в Кремле, — цитирует Пескова ТАСС.

Как уточнил пресс-секретарь президента, стороны обсудят проекты компании и итоги её работы за первое полугодие. Что касается «Северного потока — 2», по словам Пескова, «если посчитают необходимым или президент, или глава „Газпрома“, то они поднимут эту тему в ходе беседы».

Судьба проекта «Северный поток — 2» оказалась под вопросом ещё и из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Проект предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Его стоимость оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия: Wintershall и Uniper из Германии, французскую Engie, голландско-британскую Shell, австрийскую нефтяную компанию OMV.

Работы на объекте завершены более чем на 90%, они застопорились из-за угрозы санкций в отношении участвующих в строительстве компаний со стороны Соединённых Штатов.

Как писал NEWS.ru, Минфин Германии предлагал США сделку по «Северному потоку — 2».