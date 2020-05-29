Путин утвердил стратегию противодействия экстремизму в РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму до 2025 года. Он вступил в силу с момента подписания.
В целях обеспечения дальнейшей реализации государственной политики в сфере противодействия экстремизму в РФ постановляю утвердить новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года, — говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Как писал NEWS.ru, генеральная прокуратура может получить право по блокировке интернет-ресурсов или интернет-СМИ за оправдание или обоснование экстремизма и терроризма. Законопроект подготовлен членами комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ. В документе указано, что доступ к ресурсам и информации, которая обосновывает или оправдывает осуществление экстремистской или террористической деятельности, может быть ограничен без решения суда по решению генпрокурора или его заместителей. Предлагается внести поправки в статью 15.3 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».