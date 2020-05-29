Путин утвердил стратегию противодействия экстремизму в РФ

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова сообщила о том, что на данный момент в стране развёрнуто более 177 тысяч больничных коек для больных с коронавирусом.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 17 тест-систем методом ПЦР и 5 ИФА-систем на выявление антител к коронавирусу, — цитирует Голикову ТАСС. На сегодняшний день в России зафиксировано 387 623...