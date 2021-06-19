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Путин сообщил о продолжении выплат медработникам на фоне COVID-19

02:18, 20 июня 2021
Владимир Путин Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

В России будут продолжены выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом. В период эпидемии их уже получили порядка 1,2 миллиона человек. Об этом сообщил президент Владимир Путин, обращаясь к медикам в связи с их профессиональным праздником. Его слова приводит РИА Новости.

По словам президента, оплата труда, соразмерная нагрузке и ответственности медицинских работников, является важнейшим вопросом.

В период эпидемии мы особо поддерживаем врачей, медсестёр, бригады скорой помощи, которые непосредственно оказывают помощь больным коронавирусом, — сказал президент.

По словам Путина, специальные выплаты получили около 1 млн 200 тысяч сотрудников сферы здравоохранения. На эти цели было направлено более 350 млрд рублей.

«И хочу сегодня особо отметить, эти выплаты будут продолжены», — подчеркнул президент.

Также в рамках своего обращения Путин заявил о необходимости наращивать темпы вакцинации против коронавируса в стране.

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