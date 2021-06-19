Путин сообщил о продолжении выплат медработникам на фоне COVID-19

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Алексей Иванчин NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Россия имеет все возможности для наращивания темпов вакцинации. Об этом завил президент Владимир Путин в обращении к медицинским работникам в их профессиональный праздник. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

По словам главы государства, в настоящее время важно сконцентрировать все усилия и ресурсы для борьбы с новым коронавирусом. Путин подчеркнул, что в стране продолжают разрабатываться всё новые вакцины против COVID-19....