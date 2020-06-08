Путин разрешил иностранным собственникам жилья быть принимающей стороной

https://static.news.ru/photo/6bcb2260-a98d-11ea-9d15-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский президент Владимир Путин утвердил закон, который даёт возможность гражданам других стран, владеющим жильём в РФ, право выступать принимающей стороной для других иностранцев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Таким образом иностранные владельцы жилья могут теперь ставить других прибывших из-за рубежа на учёт по месту пребывания, используя адреса своих квартир или домов. Раньше так делать было нельзя, а исключения предусматривались только для высококвалифицированных специалистов.

Теперь сторона, которая принимает у себя иностранца, вправе предоставлять уведомление о его прибытии в орган миграционного учета лично или онлайн. Закон устанавливает, что принимающей стороной могут стать иностранный гражданин или лицо без гражданства, имеющие в собственности жилое помещение на территории РФ и предоставившие в соответствии с законодательством это жилое помещение в пользование для фактического проживания иностранному гражданину или лицу без гражданства.

Уведомить о прибытии иностранного гражданина нужно в течение семи рабочих дней со дня его приезда за исключением ряда случаев. При этом правило не распространяется на иностранцев - участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников.

Как писал NEWS.ru, регионам дадут возможность ускориться с расселением аварийного жилья.