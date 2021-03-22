Путин рассказал о преимуществах российских вакцин перед иностранными

https://static.news.ru/photo/2852dc2a-8b10-11eb-b345-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Российские вакцины от коронавируса превосходят зарубежные препараты по степени защиты. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам вакцинации.

Сегодня мы с уверенностью можем сказать, и практика это неоспоримо подтверждает, что российские вакцины абсолютно надежны, безопасны, — подчеркнул политик на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса.

По словам главы государства, «никакие другие подобные иностранные препараты не демонстрируют такой высокой степени защиты».

Путин добавил, что такой результат является «безусловным успехом» российских специалистов и это признают за рубежом.

Президент также отметил, что в мире растёт интерес к отечественной вакцине «Спутник V», расширяется география её применения. Это происходит несмотря на умышленную дискредитацию препарата, различного рода информационные вбросы и откровенные небылицы.

Глава государства призвал добиваться коллективного иммунитета к коронавирусу. Сам он намерен привиться 23 марта.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что процедура вакцинации Путина не будет публичной. Он добавил, что президент привьётся одной из трёх зарегистрированных в РФ вакцин, но не уточнил, какой именно.

На данный момент в России разработано три препарата: «Спутник V» центра Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» центра Чумакова. По словам Путина, первые партии вакцины «КовиВак» уже произведены.