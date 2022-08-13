Путин поздравил россиян с Днем физкультурника

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем физкультурника. Праздничная дата отмечается во вторую субботу августа. В поздравительном письме, опубликованном на сайте Кремля, глава государства напомнил, что этот праздник был учрежден в 1939 году и объединил вокруг своих задач и целей большое количество людей разных возрастов, профессий, увлечений, способствовал продвижению ценностей физической культуры, здорового и активного образа жизни, становлению и развитию спортивных клубов и добровольных обществ, секций и кружков.

Путин отметил, что сегодня эти традиции только укрепляются новыми идеями и инициативами. Так, в городах и посёлках совершенствуют спортивную инфраструктуру, возводят современные стадионы, тренировочные и оздоровительные комплексы, модернизируют школьные спортзалы и дворовые площадки.

Убеждён, что такая масштабная, востребованная работа обязательно должна быть продолжена. Важно, чтобы каждый человек мог найти себе занятие по душе, выбрать любой вид спорта, — заключил он в своем письме.

Ранее Владимир Путин поздравил работников железной дороги с их профессиональным праздником. Глава государства отметил героизм сотрудников отрасли и выразил надежду на то, что их профессионализм позволит в будущем добиваться поставленных задач в экономике.