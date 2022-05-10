Путин пообщался с врио губернаторов Саратовской и Рязанской областей

Владимир Путин / Фото Kremlin Pool/via Globallookpress.com/Global Look Press

Президент России Владимир Путин провёл видеоконференцию с врио губернаторов Саратовской и Рязанской областей, Романом Бусаргиным и Павлом Малковым соответственно. Глава государства заявил, что его привлекло в биографии Малкова то, что он имеет опыт работы в одной из «серьёзных экономических структур» в Москве. По словам президента, врио губернатора понимает, что такое реальная жизнь и экономика, пишут «Известия».

Вы понимаете, что такое реальная жизнь, реальная экономика. И в Министерстве экономического развития России работали, наверняка изучали Рязанскую область — самый центр, самое сердце России, — рассказал Путин.

Он также отметил, что Роман Бусаргин родом из Саратовской области, поэтому он знаком с регионом, а опыт работы на должности зампредседателя правительства является ключевым для развития любого региона.

Президент России Владимир Путин ранее назначил пятерых врио глав регионов вместо ушедших в отставку накануне. Исполняющим обязанности главы Республики Марий Эл станет Юрий Зайцев. Пост губернатора Кировской области временно отойдёт начальнику департамента в администрации президента (АП) России Александру Соколову. Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков будет исполнять обязанности главы Рязанской области. Саратовскую область временно возглавит председатель местного правительства Роман Бусаргин. Главой Томской области станет бывший замначальника Управления президента РФ по внутренней политике Владимир Мазур.