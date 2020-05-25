Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

https://static.news.ru/photo/6609b3e2-9e79-11ea-8a6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Российский президент Владимир Путин утвердил закон об обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО) в зависимости от ряда критериев. Документ размещён на официальном портале правовой информации.

До этого момента система ОСАГО не позволяла страховщикам давать клиентам скидки с учётом их личностных характеристик, соблюдения правил дорожного движения и прочих значимых факторов. Кроме того, нельзя было прекратить практику субсидирования одних категорий страхователей другими.

Теперь страховые компании смогут сами определять подход к применению базовых ставок страховых тарифов в пределах их максимальных и минимальных значений, которые регулирует Центробанк. При этом будут учитываться личные характеристики страхователя и тех, кто включён в страховку. Речь идёт о неоднократных административных наказаниях за грубые нарушения правил дорожного движения. Кроме того, закон сохраняет максимальные ограничения по выплатам страховой премии по договору ОСАГО.

При этом по закону коэффициенты тарифов по страховке устанавливает ЦБ. Они зависят от территории преимущественного использования транспортного средства, количества произведённых страховых возмещений, технических характеристик машины, а также от срока действия договора ОСАГО. Ситуация с коронавирусом, как отмечается в документе, также учитывается.

Таким образом, с 1 марта по 30 сентября 2020 года заключить договор ОСАГО можно будет без диагностической карты или свидетельства техосмотра. Эти документы в любом случае нужно будет потом предоставить страховщику.

Также в закон будут включены нормы о необходимости размещения на сайтах страховщиков калькуляторов, с помощью которых можно будет рассчитать размер страховой премии, а также обязанность потерпевшего автовладельца информировать страховщика о месте, дате и времени проведения независимой технической экспертизы.

Также предусматривается приостановление до 31 декабря 2020 года действия нормы базового закона о том, что срок действия установленных регулятором предельных размеров базовых ставок страховых тарифов и коэффициентов страховых тарифов не может быть менее одного года.

Как писал NEWS.ru, ранее банки РФ предложили ввести аналог ОСАГО для ипотечных заёмщиков.