В России предложили ввести ежемесячные выплаты беременным женщинам

https://static.news.ru/photo/b6985a3a-9c3e-11ea-be7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Для поддержки беременных женщин в России предложили ввести ежемесячные выплаты не ниже прожиточного минимума. Соответствующее обращение (есть в распоряжении NEWS.ru) премьер-министру Михаилу Мишустину направило общероссийское общественное движение «За жизнь!».

Как отмечается в документе, в условиях экономического кризиса на фоне распространения коронавируса растёт число нуждающихся людей. Стресс и неопределенность, тревога за будущее негативно сказывается на протекании беременности, а в редких случаях даже ведёт к отказу от рождения или воспитания ребёнка. В результате усугубляются и демографические проблемы.

Для поддержки россиян нужно ввести дополнительные меры помимо уже принятых, полагают авторы инициативы.

Гарантировать каждой женщине, вставшей на учёт по беременности, ежемесячную материальную поддержку вплоть до рождения ребёнка не ниже прожиточного минимума, — говорится в обращении.

Размер прожиточного минимума — это показатель, который означает минимальный доход человека для удовлетворения жизненных потребностей. Он используется государством, например, для оценки уровня жизни населения и оказания госпомощи. Его величина не постоянна, периодически изменятся и зависит от категории населения.

Согласно февральскому приказу Минтруда, в России прожиточный минимум на душу населения составляет 10 609 рублей, для трудоспособного населения — 11 510 рублей, для пенсионеров — 8788 рублей и детей — 10 383 рубля.

Стоит отметить, что в каждом конкретном регионе может быть особый размер прожиточного минимума. Так, в столице на душу населения он составляет 17 329 рублей.

В период пандемии власти для помощи населению ввели единовременную выплату 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет. Общественники предлагают платить её и 16-17 летним. Поскольку они продолжают получать образование и не могут сами себя обеспечить.

Кроме того, следует дополнительно выделить по 10 тысяч рублей на

каждого 3-го и последующих детей в возрасте от 3-х до 18-ти лет из многодетных семей, уверены в движении. А также единовременно выплатить такие деньги обучающимся на очном отделении вузов — людям из многодетных и нуждающихся семей в возрасте от 18 до 24 лет.

Как рассказал координатор движения «За жизнь!» Сергей Чесноков, в последнее время выросло число беременных женщин, обратившихся за помощью в региональные отделения и по телефону кризисной линии организации. Вынашивающих ребёнка следует поддержать материально в первую очередь, уверен общественник.

Сейчас на фоне кризиса умножаются страхи за будущее, которые обычно бывают у всех беременных. А с развитием экономических проблем и падением доходов почти каждая беременность может стать кризисной. Поэтому им помощь государства особенно важна — и чисто практически, и психологически. Итогом станут родившиеся дети, — пояснил Чесноков NEWS.ru.

Ранее стало известно, что региональные власти вводят новые меры поддержки социальной сферы на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Документы подразумевают дополнительные пособия медикам, сотрудникам государственных учреждений, безработным и семьям с детьми.