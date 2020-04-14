Путин: пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден

https://static.news.ru/photo/b787f1d0-7e39-11ea-8319-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские власти внимательно следят за санитарно-эпидемиологической обстановкой и, по последним данным, высшая точка заболеваемости COVID-19 в стране ещё не пройдена. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.

Эксперты дают оценки, что пик заболеваемости в России еще не пройден. Мы внимательно следим за санитарно-эпидемиологической обстановкой, проводим необходимые профилактические и другие мероприятия, чтобы сдержать распространение коронавируса, — приводит слова Путина ТАСС.

Глава государства также напомнил о важности соблюдения режима самоизоляции, который введён в большинстве российских регионов до 30 апреля для того, чтобы снизить темпы распространения коронавирусной инфекции. При этом в эти дни, как отметил Путин, зарплата сотрудникам будет сохранена.

Также Путин заверил, что госпитали Минобороны, при необходимости, будут доступны и для гражданских, которые заболели COVID-19. При этом, как напомнил президент, по линии военного ведомства сейчас ведётся строительство специализированных госпиталей, «которые будут сданы в ближайшее время».

Ко вторнику в России отмечено 21 102 случая заражения коронавирусом. За сутки заболевших стало больше на 2774 человека. 1470 пациентам удалось справиться с болезнью. Жертвами COVID-19 стали 148 человек. В Москве заразились коронавирусной инфекцией 13 002 человека, 1016 выздоровели, 95 пациентов умерли.

Как писал NEWS.ru, ранее мэр Москве Сергей Собянин сообщил, что в столице переоборудовали 30 клиник для лечения заражённых коронавирусом.