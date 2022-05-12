Путин озвучил сумму профицита федерального бюджета Путин сообщил, что бюджет исполнен с профицитом в 2,7 трлн рублей за январь — апрель

Владимир Путин / Фото kremlin.ru

Федеральный бюджет в январе — апреле 2022 года исполнен с профицитом в 2,7 трлн рублей, заявил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-конференции по вопросам экономики, которую транслировал телеканал «Россия 24». Путин подчеркнул, что возможности бюджетной системы растут.

Растут возможности бюджетной системы. За январь — апрель профицит консолидированного бюджета составил 2,7 трлн рублей, — сказал президент.

Путин добавил, что при этом расходы бюджетов за это время «также заметно подросли благодаря принятым решениям по опережающему финансированию проектов развития и авансированию закупок».

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что бюджет России выдержит снижение потребления российского газа в европейских странах. Он добавил, что европейцы не в силах быстро отказаться от энергоресурсов, поставляемых РФ. При этом Москва увеличит поставки природного ресурса по другим направлениям.