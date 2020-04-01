Путин отложил предустановку российского ПО на электронику

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который откладывает до 1 января 2021 года обязательную предустановку российского программного обеспечения на продаваемую в стране электронную технику. Документ размещён на портале правовой информации.

Произошло это после того, как 31 марта депутаты поддержали законопроект о наделении кабмина правом ввести в России режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Таким образом они поддержали поправку к нему, которая и переносит срок обязательной установки российского ПО на технические сложные товары на 1 января 2021 года. После этого законопроект был принят во втором и третьем чтениях.

ФАС опубликовала список обязательных для установки на смартфоны программ. Это сделано в рамках закона о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV программ, необходимых россиянам. На устройства поставят поисковые системы, навигатор и картографические сервисы. Через год на гаджеты установят приложения оплаты товаров и услуг, появятся соцсети, мессенджеры, почта, «Госуслуги» и антивирусы. Обязательными станут к предустановке аудио- и видеоплееры с приложением доступа к просмотру общедоступного ТВ. Отечественные программы должны быть популярными и иметь высокую социальную значимость.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин назвал главную составляющую внутренней уверенности.