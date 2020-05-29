Путин объявил 24 июня нерабочим днём

Президент России Владимир Путин объявил 24 июня выходным днём 24 июня. В этот день состоится военный парад по случаю 75-летия Победы в Великой отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
26 мая Путин поручил начать подготовку к Параду. Мероприятие назначено на 24 июня — 75-ю годовщину первого парада Победы на Красной площади.
В указе главы государства сказано, что военные парады на Красной площади в столице и других городах под Знаменем Победы состоятся с участием военной техники. Начало назначено на 10:00 мск.
Салюты состоятся в 22:00 мск. Кроме того, Путин поручил Минобороны вместе с главами регионов определить места проведения парадов и салютов и обеспечить подготовку к ним.
Эта дата выпадает на среду, день будет нерабочим с сохранением заработной платы.
Как писал NEWS.ru, ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что приедет на парад Победы в Москву.
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