Путин объявил 24 июня нерабочим днём

https://static.news.ru/photo/e46d5f74-a1d3-11ea-a047-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин объявил 24 июня выходным днём 24 июня. В этот день состоится военный парад по случаю 75-летия Победы в Великой отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

26 мая Путин поручил начать подготовку к Параду. Мероприятие назначено на 24 июня — 75-ю годовщину первого парада Победы на Красной площади.

В указе главы государства сказано, что военные парады на Красной площади в столице и других городах под Знаменем Победы состоятся с участием военной техники. Начало назначено на 10:00 мск.

Салюты состоятся в 22:00 мск. Кроме того, Путин поручил Минобороны вместе с главами регионов определить места проведения парадов и салютов и обеспечить подготовку к ним.

Эта дата выпадает на среду, день будет нерабочим с сохранением заработной платы.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что приедет на парад Победы в Москву.