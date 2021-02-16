Путин обвинил Киев в политическом давлении на СМИ

https://static.news.ru/photo/6e5750c8-70ff-11eb-b8d2-96000091f725_660.jpg Киев Фото: Str/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Власти на Украине используют имеющиеся инструменты для давления на средства массовой информации в стране в политических целях и устранения отдельных представителей отрасли, заявил президент России Владимир Путин.

Он возмутился, что мировое сообщество не выступило с критикой в отношении Киева, где «одним росчерком пера» закрыли несколько телеканалов.

Что касается свободы слова, то для нас тоже все ясно здесь. Так называемые двойные стандарты настольно ярко проявились в последнее время, что никаких сомнений по поводу того, как в отношении нас себя будут вести наши так называемые оппоненты, тоже никаких сомнений нет. Посмотрите, на Украине взяли и три ведущих канала прихлопнули — и все. Одним росчерком пера. И все молчат. А некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу, — заявил президент на встрече с лидерами фракций в Госдуме.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении депутата Верховной рады от ОПЗЖ Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости». В результате этого перестали вещать телеканалы «112. Украина», NewsOne и ZIK, владельцем которых тот является. Ограничения предусматривают аннулирование или приостановку лицензий на вещание, запрет на использование радиочастотного ресурса Украины, прекращение предоставления услуг по распространению телепрограмм.